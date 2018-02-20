"Похороните меня за плинтусом". Лолита представила эпатажный клип о Раневской, видео

Российская исполнительница Лолита Милявская 16 февраля презентовала свой новый клип "Раневская", съемки которого проходили в январе текущего года в Тбилиси.

Режиссером видеоработы стала режиссер Тина Баркалая. Видео появилось на официальном канале Милявской в Youtube.

В первых кадрах клипа перед зрителем возникает черная картинка, которая сохраняется на протяжении всего ролика. Милявская поет о жизни актера на сцене и вне ее, в качестве примера избрав актрису Фаину Раневскую.

Милявская традиционно пытается шокировать зрителя резкими сменами картинки, где она демонстрирует крупным планом свое лицо без ретуши и макияжа. Она меняет тональность пения, нагнетая эмоции: то поет тихо, то кричит на слушателя.

"Дай докурю, дай допью. Но, мама, прошу лишь одного: похороните меня за плинтусом", - звучит припев композиции в исполнении Лолиты.

Роль второго плата в клипе играет манекен, которым управляют на веревочках. На протяжении всего видео зритель видит меняющиеся картинки разных образов поющей Лолиты и движущегося манекена.

Напомним, ранее Милявская удивила пользователей сети странным танцем в аэропорту. Ролик она выложила на своей странице в Instagram, где его посмотрели свыше миллиона пользователей.