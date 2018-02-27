Шакиру оштрафовали 25 миллионов за неуплату налогов

Власти Испании заподозрили известную колумбийскую певицу Шакиру в налоговом мошенничестве, артистке грозила уголовная ответственность за налоговое мошенничество.

Чтобы не попасть в тюрьму, звезде пришлось выплатить налоговой службе Испании 25 миллионов долларов (около 675 миллионов гривен), сообщает DailyMail.

По законам Испании с 2011 по 2014 год Шакира уже являлась резидентом страны, так как проводила в ней больше 183 дней в году, и должна была платить налог с дохода, полученного не только в Испании, но и за ее пределами.

По информации каталонского издания El Periodico,Шакира в итоге согласилась заплатить налоги только за 2011 год. Однако она намерена подать апелляцию и обжаловать требования властей в том, что касается следующих трех лет. По ее словам, в эти годы она провела в Испании в общей сложности не более 183 дней.

Ранее СМИ писали, что Шакира и Жерар Пике расстаются.