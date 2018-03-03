"Секс допустим": Виталий Козловский рассказал о своем отношении к дружбе между мужчиной и женщиной

Украинский певец Виталий Козловский поделился своим мнением насчет диспута о разнополой дружбе. Артист считает, что дружеский секс без обязательств и без дальнейших отношений допустим.

"Секс допустим, главное — сохранить уважение и здравый рассудок. Но в моей жизни есть опыт дружеских отношений без "физического вмешательства"", - об этом певец рассказал во время чата на "Главреде".

По словам исполнителя, он сейчас не в отношениях и "свободен, словно птица".

Насчет слухов о том, что он специально скрывает отношения, чтобы нравиться поклонницам, Козловский ответил: "если бы я зависел и воспринимал близко к сердце все слухи и все то, что обо мне говорят, я бы, наверное, не сидел тут, а лежал бы в кроватке в смирительной рубашке. Я в который раз в жизни прихожу к выводу, что счастье нуждается в тишине, потому что иначе есть риск, что его кто-то или что-то разобьет".

Ранее Виталий Козловский резко отрицал отмену 8 Марта.