Весенняя новинка от Насти Каменских: певица представила зажигательную песню "Дай мне"

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, порадовала поклонников новинкой.

Артистка выпустила второй трек в своей сольной карьере под названием "Дай мне". Фрагмент этой песни поклонники могли услышать в клипе на песню "Это моя ночь".

Лирик-видео появилось на официальной странице NK в YouTube. Автором песни стал Потап, который таким образом поддержал певицу. В композиции присутствует легкий мотив 90-х в современном звучании.

Ранее Потап заинтриговал фанатов интересной идеей.