56-летняя супруга родила 78-летнему Эммануилу Виторгану ребенка

В российских СМИ появилось очередное сенсационное сообщение. У м78-летнего известного актера Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик появился первый общий ребенок., которого она родила сама.

По информации самих супругов у них родилась дочь. Чуть позже стало известно, что малышку назвали Этель, сообщает "СтарХит".

21 февраля на странице Эммануила Виторгана в Фейсбуке появился загадочный пост, в котором сообщалось о рождении ребенка. Жена актера обратилась к знакомым с просьбой найти няню.

"Да, у нас родился ребенок. Спасибо за поздравления", – подтвердила Ирина, добавив, что ребенка родила сама.

Супруга артиста заявила, что более 20 лет ждала этого знаменательного события и к услугам "профессиональных рожениц" не прибегала.

Сейчас звездные родители заняты приятными заботами. Супруга актера отметила, что малышка очень спокойная по характеру. Девочка редко плачет, но зато очень хорошо кушает. По словам Ирины, ей удалось без лишних проблем со здоровьем выносить ребенка самостоятельно.

Счастливые родители уже придумали, как назвать девочку. Супруга Виторгана отметила, что мечтала найти для малышки красивое имя, которое имело бы глубокий смысл.

"Когда я прочитала, что значит Этель — благородная — то поняла, что мы с выбором имени "попали в точку": Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки носик, губки и лобик", — рассказала счастливая мама.

Также Ирина отметила, что новорожденная дочка внешне похожа на сына Ксении Собчак Платона. По словам женщины, у малышей одинаковая форма лица и лоб.

Напомним, в семье 47-летнего певца Дмитрия Маликова родился ребенок. Чтобы снова стать отцом музыканту пришлось заплатить кругленькую сумму за услуги суррогатной матери.