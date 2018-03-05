"Страшная страна". Анастасия Приходько рассказала, как в России ее закрывали в квартире под охраной

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько заявила о том, что Россия является "страшной страной" и она задумывается о том, перед кем раньше выступала.

"Кто эти люди? Они ведь в любой момент могли что-то со мной сделать... Вспомните только про "мальчика в трусиках" и "снегирей едят", — заявила она, во время чата в "Главреде".

Приходько также рассказала подробности подготовки к выступлению на "Евровидении" от России.

"Чего только стоило "Евровидение"... Как они меня одели! жалость вызывали или что? Закутать меня в простынку на резинке, обувь у меня забрать и выпустить посреди "Олимпийского". Понимаете, что там в головах у людей. А с другой стороны, меня тогда закрыли на весь период подготовки к "Евровидению" в квартире, поставили охрану "Первого канала", давали мне тысячу рублей под расписку на четыре дня, а потом я должна была принести чек и показать, куда я их потратила", — рассказала певица.

По ее словам, во время ее выхода на улицу ее сопровождал охранник.

"Выходила я так: меня открывал охранник, садился со мной в машину, меня везли в магазин, покупала что мне надо, собирала чеки и передавала их охране. Просто один раз я заявила, что устала от такого отношения, и представитель России поедет домой. Поэтому они решили меня закрыть. А я хотела уехать. Вы можете себе представить, что это за люди? А мне тогда было 20 лет. И уже тогда хотела оттуда уехать. Теперь я понимаю, что нечему удивляться", — добавила Приходько.

Напомним, ранее Приходько объяснила, почему россияне должны на коленях молить украинцев о прощении.