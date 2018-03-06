У номинантки "Оскара" за лучшую женскую роль Фрэнсис МакДорманд украли статуэтку

Американская актриса Фрэнсис МакДорманд, получив "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Три билборды на границе Эббинг, Миссури", сразу же его лишилась.

На вечеринки после награждения статуэтку украли. Об этом сообщает NME.

МакДорманд во время общения с гостями мероприятия положила награду, упустив ее из поля зрения. Этим воспользовался неизвестный, похитив ценную статуэтку.

Позже журналистка издания The New York Times Кара Бакли написала в своем Twitter, что похитителя остановил один из фотографов. Он увидел злоумышленника и успел его догнать ранее, чем тот покинул мероприятие.

"Оскар" вернули владелице Фрэнсис МакДорманд, а она, в свою очередь, попросила отпустить вора.

Напомним, во время вручения статуэтки фильму "Икар", в котором идет речь о допинг-скандале в России, ведущий церемонии награждения премией "Оскар" Джимми Киммел пошутил про президента РФ Владимира Путина.