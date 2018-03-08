8 марта: как украинские звезды поздравили своих любимых и поклонников

8 марта 2018, 13:23

8 марта Instagram-страницы артистов пополнились поздравлениями с женским днем.

Артисты поздравили поклонниц с 8 марта

Виталий Козловский, Евгений Кошевой, Анна Седокова, Потап, Макс Барских, Вика из "НеАнгелов" на страницах своего Instagram поздравили всех с 8 марта.

Виталий Козловский выложил фото себя в фартуке на голое тело. Артист пожелал всем женщинам сладкой жизни: "Любимые мои! Нежные... Вдохновляющие... С Вами так хорошо... Обожаю женский пол. Недаром в детстве меня называли некоторые завистники бабником. А я и не обижался. Впрочем, как и сейчас не обиделся бы. Да, я бабник! И пою для ба... Нет. Пою для самых красивых, умеющих чувствовать и любить всем сердцем - женщин и девушек!!! С 8 марта, мои дорогие. Пусть Ваша Жизнь будет сладкой! А так и будет, ведь я уже замешиваю шоколадное тесто". 

Артист поздравил поклонниц смелым фото

Евгений Кошевой выложил оригинальное видео-поздравление, на котором пожелал девушкам любви в сердце всегда и поздравил песней. 

Анна Седокова не сама поздравила подписчиков, а записала на видео свою бабушку Лию матвеевну.

"Это моя Бабуля. Лие Матвеевне больше 90 лет, бабуля просила не уточнять сколько) Бабуля подростком прошла войну, всю жизнь любила одного дедулю, до 80 лет работала рентгенологом и учила меня стихам. Бабуля и сегодня знает их в тысячи раз больше, чем я. Вы просили вам ее показать и хоть тут она не рассказывает свои легендарные стихи, тут Бабуля говорит такие простые, но такие важные слова. Быть нужной своей семье и детям", - подписала видео Седокова. 

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Потап (Алексей Потапенко) под забавным снимком, где он нюхает цветы с Позитивом, написал необычное поздравление, в котором упомянул всех секс-меньшинства.

"Я думаю геи и лесбиЯнки (гоу хоум), трансгендеры и трансвеститы, бисекскуалы и трисексуалы заслуживают на поздравления с 8м марта, да и вообще все ! Потому что у Вас есть Мамы! они вас родили! И не смотря на то что эта жизнь иногда к Нам несправедлива и жестока, все равно спасибо им! Женщинам ,которые дали нам жизнь, которые кормили и воспитывали, в которых влюбляешься и хочешь от них детей, которые сводят с ума, с которыми добываешься высот, к которым хочется тянуться, от которых вдохновляешься! Женщина и Есть Жизнь! С 8м Марта!", - написал артист. 

Артист в поздравлении упомянул секс-меньшинства

Макс Барских, который 8 марта празднует день рождения, решил побаловать поклонников sound spoiler его новой песни "Сделай громче". 

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая отдыхает в Болгарии, написала теплое поздравление всей прекрасной половине человечества.

"С 8 Марта дорогие наши девочки! Пробудитесь от долгого зимнего сна, расправьте крылья и летите навстречу солнцу, любви и мечтам! От всей души желаю всем вам поймать свою птицу счастья и не отпускать ее никогда", - написала она. 

Виктория оставила теплые поздравления

Ранее "Главред" писал, как возникло 8 Марта и что на самом деле значат его символы.

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