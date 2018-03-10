"Когда успела развестись?": совместное фото Лорак и Лазарева вызвало бурю обсуждений в Сети

Фото украинской певицы Ани Лорак с российским артистом Сергеем Лазаревым вызвало волну обсуждений в Сети.

На фото, которое Лазарев выложил на своей странице в Instagram, певец нежно обнимает Лорак за талию и живот, стоя сзади артистки.

"Голливуд! Красная дорожка! C @anilorak", - написал артист с эмодзи сердечком.

Ани Лорак в комментариях к фото была немногословна и тоже ответила Лазареву сердечком.

Однако фанаты артистки, похоже, были не в восторге от такого теплого снимка, и принялись возмущаться в комментариях.

"Что Вы себе позволяете с замужней женщиной?", "Руки убрал", "Ее муж не против таких объятий?", "Что за обнимашки, замужняя женщина", - возмущались подписчики.

Другие же стали писать, что артисты прекрасно смотрятся вместе.

"Оооооочень красивая пара!! Вы просто идеально красивая пара", "Какая была бы пара красивая", "Смотритесь так едино, как будто вы-пара)))", "Идеальная пара", "Когда успела развестись?)))", - писали фанаты.

Были и те, кто заподозрил Лорак в беременности, и отцовство приписали Лазареву.

"Лорак беременна от Сергея?", "А руки чего на животе? Беременна?", - предположили подписчики.

Ранее в Сети похвалили фото Ани Лорак в коротком платье.