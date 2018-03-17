Жена вратаря "Динамо" "завела" фанатов откровенной фотосессией

Валерия Бойко, супруга голкипера Дениса Бойко, выступающего ныне в аренде за киевское "Динамо", решила выложить в интернет снимки со своей "горячей" фотосессии.

Девушка на фото, опубликованных в соцсети Instagram, позирует в нижнем белье, купальнике и откровенной одежде.

К слову, Валерия является второй супругой Дениса Бойко. Предыдущий брак вратался продлился недолго и окончательно распался в 2011 году.

Напомним, ранее девушка легионера-нападающего французского "ПСЖ" Неймара "предъявила" грудь на бразильском карнавале.



