Вика из "НеАнгелов" порадовала фанатов нежным образом

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в новом образе.

Артистка выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором артистка запечатлена с обновленной прической и нежным макияжем.

"Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас. Наш внутренний мир отзеркаливает полноценно наш внешний облик. Пусть ваш мир будет ярким, блестящим и глубоким, как внутри, так и снаружи", - подписала снимок Смеюха.

Поклонники восхитились таким не агрессивным макияжем и отметили, что артистке очень идет новый образ.

"Не признала))) думаю что за девченка))", "Шикарный макияж!", "Неотразимая красотка", "Настоящая такая))!", - восхищались поклонники.