У Селин Дион проблемы со здоровьем, певица отменила концерты

Легендарная канадская певица Селин Дион отменила очередное шоу из-за проблем со слухом.

На официальной странице 49-летней певицы в Facebook сообщается, что у Дион возникли проблемы со средним ухом, которые вызывают нарушения слуха и мешают петь.

"Мы с сожалением информируем вас о том, что выступления Селин в The Colosseum в Caesars Palace, запланированные на 27 марта - 18 апреля, были отменены. У Селин ухудшилось состояние здоровья из-за проблем, которые возникли в среднем ухе, спровоцировавших нарушения слуха и усложнивших пение", - сообщила команда певицы.

Ранее певица лечила проблему с помощью ушных капель, но они перестали действовать. Артистке понадобилась "минимально инвазивная хирургическая процедура".

Певица попросила прощения у своих фанатов за отмену выступления и пообещала, что концерты возобновятся с 22 мая.

"Я с нетерпением ждала, чтоб снова выступить перед вами, и это случится. Я просто не могу поверить в это. Я приношу извинения всем, кто планировал поехать в Лас-Вегас, чтобы увидеть мое шоу. Я знаю, как это разочаровывает, и мне очень жаль ", - сообщила Селин.

Ранее Селин Дион заподозрили в нетрадиционной ориентации.