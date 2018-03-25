"НеАнгел" в келье". Виктория Смеюха показала яркие фото из Турции

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — выложила в Сеть фотографии, на которых она позирует в келье, расположенной на территории Каппадокии (историческое название местности на востоке Малой Азии, находится в Турции).

Яркие снимки исполнительница разместила на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

"НеАнгел" в келье…", — подписала артистка одно из фото.

Ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные комментарии. "Самая красивая и самая лучшая", — считает vaniaheart. "Класссная", — отметил vitaliysvg. "Красавица", — написала kseniaisaeva03.

Ранее Виктория Смеюха поделилась в соцсети фото, на котором она позирует возле вырезанных из дерева медведей. Забавный снимок был сделан в Болгарии, посмотреть его можно здесь.