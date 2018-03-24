MamaRika рассказала о своем самом большом достижении

Известная украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочетова) считает своим самым большим достижением то, что она до сих в строю, не сдается и довольно успешно развивает свое дело без всякой посторонней помощи.

Каждое поражение было очень глубоким и тяжелым, поделилась артистка во время чата на "Главреде".

"Для меня это просто чудо, что я столько раз падала и столько раз вставала, несмотря ни на что", — отметила гостья.

По словам исполнительницы, "важно то, что ты будешь делать после падения, а не то, насколько больно было в момент падения". "Поэтому я и делаю то, что делаю", — заявила собеседница.

Ранее Анастасия Кочетова говорила "Главреду", что слишком откровенная и нехитрая, поэтому в жизни ей все дается тяжелым трудом. Также она утверждала, что "не из тех девушек, которые умеют манипулировать мужчинами".