"Филя! Отдай мой балахон!": Пугачева постебалась над Киркоровым и попросила вернуть ее одежду

Легендарная российская певица Алла Пугачева поделилась с поклонниками шутливой фотографией, на которой ее бывший муж Филипп Киркоров танцует на сцене в ярком балахоне.

"Филя! Отдай мой балахон!", - подписала фото на своей странице в Instagram Примадонна.

Поклонники оценили чувство юмора артистки, и оставляли сотни смеющихся смайликов и комментариев.

"Приступ ремейка очередной. Пугачева с бородой", "Филя красавец! Ему балахон больше идёт))", "Ну, Филя, прикольнулся!!", "Какой красивый сарафанчик!", - шутили фанаты.

Ранее СМИ рассказали о болезни Пугачевой.