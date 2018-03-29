Появился трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада"

HBO опубликовала новый трейлер второго сезона сериала "Мир Дикого Запада". В ролике звучит композиция Heart-Shaped Box группы Nirvana.

Картина рассказывает о парке развлечений, где живут человекоподобные роботы. И в этом парке воссоздают различные эпохи.

В сериал вернутся персонажи Эван Рэйчел Вуд, Джеймса Марсдена, Родриго Санторон, Тэнди Ньютон и Эда Харриса. Ключевым персонажем второго сезона станет Питер Абернати (Луис Хертэм).

Во втором сезоне "Мира Дикого Запада" будет 10 серий. Премьера намечена 22 апреля 2018 года.

Ранее в Сети появился первый трейлер фильма "Тайна дома с часами", премьера которого запланирована на октябрь 2018 года.

Напомним, по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина сняли новый сериал, появился трейлер. Первый сезон из 10 серий выйдет осенью этого года.

Кроме того, вышел первый трейлер нового фильма "Мэрри Поппинс возвращается" с Эмили Блант. Лента станет продолжением фильма, вышедшего в 1964 году, с Джули Эндрюс в главной роли.

Также в Сети появился трейлер фильма "8 подруг Оушена". Мировая премьера ленты запланирована на начало июня следующего года.