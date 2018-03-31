"Красавчик". Дима Билан поделился снимком в банном халате

Российский певец Дима Билан выложил в Сеть фотографию, на которой он позирует в белом банном халате.

Снимок исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"Небольшой перерыв и сегодня (30 марта — Ред.) снова сцена! Архангельск обнял! А за окном ветер воет и метель!", — подписал фото артист.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали снимок. "Красавчик", — считает prelest.venus. "Какой-то нездоровый синюшный вид", — написала nnnnkkk111111111100000. "Какой-то уставший в последнее время((( Здоровья и сил", — пожелала lenaivanichkina. "Дима... Вы с ума сводите)", — отметила im_dinabel.

Ранее Дима Билан опубликовал в соцсети видео из фотосессии, на котором он запечатлен в ванне с белой жидкостью полуобнаженным — с оголенных торсом, но в штанах. По словам певца, его "замочили в отбеливателе".