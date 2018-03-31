Стало известно, почему сестру Дяди Федора зовут Вера Павловна, хотя отец у них – Дмитрий

В продолжении "Простоквашино" появятся новые герои. Среди них – сестра Дяди Федора Вера Павловна.

Об этом киностудия "Союзмультфильм" сообщила в конце февраля. И еще тогда пользователи соцсетей отметили казус с отчеством главных героев: как Вера может быть "Павловной", если их с Дядей Федором отца зовут Дмитрий?

В мультфильме "Трое из Простоквашино" родителей Дяди Федора зовут Мама Римма и Папа Дима, а в книгах Эдуарда Успенского – Римма и Дмитрий Свекольниковы.

30 марта директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев в интервью радиостанции "Говорит Москва" пояснил, что это ошибка: "Это баг. Исправлять не планируем".

И добавил: "Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой".

Новые серии культового мультфильма стартуют с 3 апреля 2018 года.

Напомним, все новые серии мультфильма "Простоквашино" намерены посвятить Табакову. Об этом заявили в "Союзмультфильме".

Как сообщалось, 82-летний актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта в Москве. В "Простоквашино" его голосом говорит кот Матроскин.