"Переворот телевидения": Ольга Бузова запускает собственный канал

Российская певица Ольга Бузова совместно с руководителем "ТНТ4" Гавриилом Гордеевым запускает проект "БузоваTV". Проект обобщит все программы с участием знаменитости: клипы, записи концертов, выпуски передач "Comedy Club", "Comedy Battle", шоу "Танцы", сериал "Бедные люди".

Такой новостью поделился канал на своей странице в Instagram.

"Переворот отечественного телевидения намечен на эти выходные! Концентрат из красоты, женской мудрости, хорошего юмора и превосходной музыки отныне на частотах ТНТ4!", - отметили в описании видео.

Руководитель канала Гордеев отметил, что они не отказываются от текущей концепции и будут показывать лучший контент канала "ТНТ".

"Но стало понятно, что золотой контент "ТНТ" — Ольга Бузова. Потому, учитывая её востребованность всеми возрастными категориями и слоями населения страны, мы убеждены, что шоу с её участием сделают канал ещё популярней", — пояснил Гордеев.

Однако большинство такой новости не порадовались.

"Господи, был нормальный канал", "Вот только тебя там не хватало", "Вот тебе и Гаврюша наглый, взял канал испортил!", "Больше включать этот канал никогда не буду!", "Ну это уже слишком", - возмущались подписчики.

Другие же наоборот порадовались за певицу, и пожелали ей успехов.

"Как клёво!!!! Поздравляю, Оля, ты этого заслужила", "Супер...Поздравляю!", "Поздравляю Олечка! Это будет самый востребованный канал", "Молодец! Только вперед! Ты меняешь мир вокруг себя!", - поздравляли фанаты.

Публикация от Телеканал ТНТ4 (@tnt4ru) 30 Мар 2018 в 6:02 PDT

Ранее Ольга Бузова появилась на обложке Playboy.