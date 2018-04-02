"Были такие мысли". Сердючка может снова представить Украину на Евровидении

Популярный украинский артист Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки, признался, что задумывался о возможности повторного участия в международном песенном конкурсе Евровидение.

"У меня такие были мысли. Думаю, ну такая скукотища, а мы тогда поехали и такого шума наделали, 10 лет нельзя было отдышаться. При наличии хорошего настроения и хорошей песни — я бы с удовольствием", - рассказал он ведущей Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".

Данилко высказал свое мнение о повторном участии в Евровидении представителя Норвегии Александра Рыбака, который с триумфом выиграл песенный конкурс в Москве.

"Чаще всего это плохо, особенно если ты выиграл, это очень опасно. Я думаю, Саша преследует одну цель — напомнить о себе", — считает Данилко.

Напомним, Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai принесла Украине второе место на конкурсе Евровидение-2007.

Как ранее сообщалось, норвежский певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак снова представит Норвегию на Евровидении с веселой диско-композицией "Вот как ты пишешь песню".

Как известно, Украину на песенном конкурсе Евровидение-2018 представит исполнитель MELOVIN. После победы в Национальном отборе певец решил перейти на украинский язык, чтобы в Лиссабоне разговаривать "очень красиво".