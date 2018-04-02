"Беременна?": фанаты разглядели на фото Насти Каменских округлившийся живот

Известная украинская певица Настя Каменских озадачила фанатов своим последним снимком.

На фото, которое артистка выставила на своей странице в Instagram, Каменских позирует в розовом наряде: топе, юбке и оверсайз пиджаке. Но не образ певицы привлек внимание поклонников, а ее животик. Они стали предполагать, что Настя беременна.

"Беременная или жирная?", "Настя, ты беременна?", "Беременна?", - спрашивали фанаты.

Другим же образ Каменских понравился, и они сравнивали ее с розовой пантерой.

"Розовая пантера!", "Какая куколка", "Просто ласкает взор, какая хорошенькая", "Настя с каждой прической выглядит по-разному)) не узнать", - восхищались поклонники.

Сама певица никак не прокомментировала догадки поклонников.

Ранее Маша Ефросинина и Настя Каменских показали, как они "худеют".