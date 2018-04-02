Муж Джамалы показал первый паспорт малыша и поделился впечатлениями от родов

Муж украинской певицы Джамалы Бекир Сулейманов поделился фотографией бирки своего сына Эмира-Рахмана и поделился впечатлениями от процесса родов.

"Первый паспорт. Не перестаем благодарить Всевышнего! О чем я могу говорить с уверенностью: так это, если есть возможность быть рядом во время родов - обязательно идите! Спасибо огромное врачам, акушерам и всем-всем", - написал Сулейманов на своей странице в Instagram.

В первом документе малыша указано, что он родился в 19:20. Весит мальчик 3,26 кг, а его рост - 53 сантиметра.

Судя по фото, Джамала рожала в киевской клинике "Лелека". Цены в этом медучреждении варьируются от 55 тыс. до 100 тыс. гривен в зависимости от пакета на ведение родов.

Ранее Джамала поделилась трогательными снимками с мужем.