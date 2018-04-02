Звезда фильмов "Шаг вперед" заявила о нетрадиционной ориентации и рассказала о романе с учительницей

Американская актриса Элисон Стоунер, известная по серии фильмов "Шаг вперед", сделала каминг-аут. Она призналась, что первой женщиной, к которой она испытала сексуальное влечение и чувства, была ее учительница танцев.

В откровенном интервью журналу Teen Vogue она поделилась воспоминанием от встречи с преподаватильнецей.

"Когда у меня закружилась голова от вращений на колене, она подошла, чтобы выпрямить мне спину. Мое сердце дико забилось, мне стало жарко", - рассказала актриса.

Стоунер добавила, что со временем закрутила роман с преподавательницей.

"Я поняла, что никогда не думала о парнях так же, как о ней, и вообще никогда не чувствовала себя в своей тарелке, встречаясь с ребятами", - подчеркнула она.

Элисон Стоунер сыграла Камиллу Гейдж в известном музыкальном фильме "Шаг вперед" 2006 года с Ченнингом Татумом, а в сиквеле 2010 года "Шаг вперед 3D", она исполнила главную роль.

Актриса также снялась в последней картине франшизы "Шаг вперед: Все или ничего", которая вышла в 2014 году.

Ранее Рики Мартин рассказал о своем муже.