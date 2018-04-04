Ани Лорак рассказала о втором доме

Новый снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.
Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) сообщила, что ее вторым домом является автомобиль.
Исполнительница поделилась подробностью личной жизни, опубликовав фото из машины на своей странице в Instagram.
"Машина мой второй дом. А сколько времени вы проводите в машине?", — поставила вопрос артистка.
Снимок певицы в соцсети за два часа собрал более 30 тысяч лайков.
Ранее Ани Лорак поделилась в соцсети фото со своей любимой подругой — гимнасткой, заслуженным мастером спорта Украины Лилией Подкопаевой. Посмотреть снимок можно здесь.