Юная дочь легендарного теннисиста "завела" фанатов снимками в купальнике

Алеся, 19-летняя дочь звезды большого тенниса 90-х Евгения Кафельникова, побаловала поклонников и подписчиков фотосессией со своего отдыха в Таиланде.

Фото девушка выложила на свою страницу в соцсети Instagram.

Алеся Кафельникова позирует на снимках в модном купальнике бирюзового цвета, который подчеркивает все ее юные прелести.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть "слили" обнаженные снимки Кафельниковой.