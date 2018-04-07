"Купальник можно до месяцев восьми носить": Седокова заинтриговала фанатов постом о беременности

Украинская поп-певица Анна Седокова заинтриговала своих поклонников постом о беременности.

Артистка рассказала на своей странице в Instagram, что ее шестилетняя дочь Моника заподозрила маму в четвертой беременности.

"Я сегодня купила купальник мечты! Он так блестит. Такой знаете, чтобы выйти на пляж и исключительно фотографироваться. Меня даже не остановило то, что Мона, оценивая мой образ, спросила - не беременна ли я. Еще она сказала, что ей срочно нужен еще один брат. Ведь Гектор будет защищать ее, а Алина вот без охраны осталась. Так что, может это и знак. А купальник, видите, можно до месяцев восьми носить точно", - написала певица.

Такое заявление певицы вызвало жаркие обсуждения под снимком, поклонники советовали артистке рожать четвертого ребенка.

"Рожайте еще", "Срочно нужен значит братик для Алины", "И правда! Нужен еще один мальчуган!", "Пост, наводящий на мысль, что вы все-таки беременна", "Так беременна???!!!", "Пузо только в нем видно", - юзеры.

Напомним, у Седоковой уже есть трое детей – 13-летняя Алина, 6-летняя Моникуа и малыш Гектор, которому в апреле исполнится год.

Ранее Анна Седокова обратилась к сыну, и пообещала не быть "сумасшедшей мамашей".