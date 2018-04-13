"Лежала на потолке". Наталья Могилевская похвасталась забавными фото

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская выложила в Сеть забавные фотографии — на двух она запечатлена "вверх ногами", а на одной — "лежащей на потолке".

Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

"Я поняла наконец, как нужно смотреть эти фото", — подписала снимки артистка.

Напомним, в конце февраля Наталья Могилевская в соцсети взволновала поклонников своим новым фото, на котором она позировала в платье с глубоким декольте, а на груди красовался рисунок до плеч.