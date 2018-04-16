Модель-трансгендер решила стать первым в мире "трансангелом" Victoria's Secret

Модель-трансгендер Лейна Блум собирается разрушить гендерные стереотипы и стать "ангелом" Victoria's Secret.

Лейна родилась мальчиком, но стала ощущать дискомфорт в мужском теле и решилась на операцию по смене пола.

После кардинальных перемен она почувствовала себя свободной, пишет Life.

Блум стала моделью и попала на обложку сначала популярного журнала CNDY Magazine, а потом Vogue India. После таких успехов Лейна и решила податься в команду Victoria's Secret. Она планирует войти в историю как первая модель-трансгендер, представляющая этот бренд.

"Мы все имеем право стать частью истории. Мы хотим, чтобы нас узнавали, как узнают многие бренды. И, может быть, когда-нибудь эти самые бренды захотят представлять нас", – заявила она.

Напомним, ранее фанаты "Голоса страны" раскритиковали исполнение Зианджой песни "Я исцелена" и отметили, что участнице незаслуженно дали право выступать в прямых эфирах.