Пригласили весь Голливуд: Гвинет Пэлтроу вышла замуж, и устроила пышное гуляние

Голливудская звезда Гвинет Пэлтроу, которая обручилась со сценаристом и продюсером "Американской истории ужасов" Брэдом Фелчаком, вышла за него замуж.

О празднике 45-летней Гвинет и 47-летнего Брэда первым написало издание DailyMail.

Молодожены устроили роскошную вечеринку на более чем 400 человек в историческом здании театра Лос-Анджелеса.

Вечеринку посетили Джулия Робертс, Кэмерон Диаз, Кейт Хадсон, Дженнифер Энистон, Деми Мур, Риз Уизерспун и, конечно, крестный отец Пэлтроу Стивен Спилберг, и другие звезды Голливуда.

Хотя мероприятие прошло под названием "вечеринка по случаю помолвки", однако западные журналисты уверены, что это была именно свадьба, а Гвинет приехала на торжество в платье бордового цвета, чтобы сбить с толку прессу. А вот Брэд Фелчак был одет в классический светлый смокинг.

Кроме того, папарацци высмотрели, что мама Гвинет приехала с чехлом для одежды, на котором виднелся логотип свадебного дизайнера Monique Lhuillier. Именно этот наряд, уверены западные СМИ, надела актриса.

Напомним, Гвинет и Брэд познакомились на съемочной площадке сериала "Лузеры" (Хор) в 2010 году, в котором Пэлтроу сыграла небольшую роль. Однако начали встречаться звезды лишь в августе 2014 года.

Это случилось после того, как 44-летняя Гвинет рассталась со своим мужем — солистом группы Coldplay Крисом Мартином, от которого родила дочку Эппл и сына Мозеса.