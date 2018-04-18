"Клей, бензин, экстази, героин": известная российская певица призналась в употреблении наркотиков

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова – Ионова) призналась, что в начале карьеры употребляла наркотики вместе с друзьями.

Такими откровениями она поделилась в интервью Telegram-каналу Super.

"Я прибегала к наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино", – объяснила певица.

Певица также призналась, что попробовала все виды психотропных веществ, которые существуют.

"Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики – экстази. Я пробовала героин несколько раз, но потом прекратила, потому что видела, как погибают люди", – рассказала она.

Глюкоза добавила, что в подъезде ее дома "употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали".

Она даже вспомнила ситуацию, когда под воздействием галлюциногенных грибов "целовала машину часов пять".

Глюкоза наиболее известна по таким хитам, как "Невеста", "Ненавижу", "Снег идет", "Швайне" и "Ой-Ой".

Ранее Глюкоза выложила в соцсеть сексуальное видео.