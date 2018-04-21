"Шикарная!!!". В Сети расхвалили фото Натальи Могилевской из спортзала

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская выложила в Сеть фотографию из спортзала.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

На фото исполнительница позирует в майке с поднятыми руками, она держит маленькие гантели, которые положила на голову.

"Суббота! Всем хорошего дня! А как начинается ваше утро?)", — подписала снимок артистка.

Фото в соцсети похвалили ряд интернет-пользователей. "Шикарная!!!", — полагает elen_hairstylist. "Вы прекрасны", — написала nastya_yurchenko2005. "Наталья, вы с каждым днем все ярче и прекрасней)", — считает nadinkamaruta. "Лучшая из певиц и красавица Украины на сегодняшний день)))", — отметил liliyan._.liliyano.

Ранее Наталья Могилевская поделилась в Сети забавными снимками — на двух она запечатлена "вверх ногами", а на одной — "лежащей на потолке". Посмотреть фото можно здесь.

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