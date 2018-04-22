Опубликовано последнее предсмертное фото диджея Avicii

На снимке запечатлен его отдых на яхте.
В сети обнародовали последнее фото известного шведского диджея Avicii, умершего 20 апреля. Снимок сделано накануне его смерти.
На фото запечатлен его отдых на яхте. Он сидит между двумя друзьями с бокалом в руках. Был ли в ней алкоголь, неизвестно, уточняет TMZ.
Издание отмечает, что на фото диджей выглядит счастливым и здоровым.
Ранее бывшая девушка Avicii эмоционально восприняла его смерть. Экс-спутница написала, что вместе с музыкантом они были на протяжении двух лет.
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