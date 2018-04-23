"Голос страны-8": названы имена финалистов проекта, видео

На телеканале 1+1 22 апреля прошел финал вокального шоу "Голос страны-8".

В прямых эфирах принимали участие 16 участников – по четыре представителя каждого звездного тренера. Видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Джамала выбрала для дальнейшего участия в "Голосе страны-8" Анну Тринчер.

В команде Тины Кароль остался Андрей Рыбарчук.

Сергей Бабкин дальше продолжит участие в проекте с Еленой Луценко.

Команду Потапа в суперфинале представит Србуи Саргсян.

Суперфинал состоится на телеканале 1+1 29 апреля. В нем не будет ограничения по голосованию. Как только откроются линии для голосования, с одного номера телефона можно будет отправлять за полюбившегося участника неограниченное количество голосов.

Напомним, сын украинской певицы Таисии Повалий Денис со скандалом покинул проект "Голос країни", назвав Тину Кароль "великой хозяйкой". Во время репетиции с тренером коллектива Повалий "психанул" и решил покинуть проект.