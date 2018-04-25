Сын Повалий объяснил, почему со скандалом ушел с "Голосу країни-8"

Сын украинской певицы Таисии Повалий Денис, который со скандалом покинул проект "Голос країни", объяснил, почему произошел конфликт во время репетиции с тренером шоу Тиной Кароль.

Музыкант в интервью изданию Clutch признался, что решение покинуть "Голос" было интуитивным.

"Это было интуитивное решение. Трудно описать, что творилось у меня внутри. Тогда я поступил так, как чувствовал. А еще в шоу нужно было все время сопротивляться, а я люблю плыть по течению и не люблю противостоять. Знаете, я как болванчик, я чувствую и слушаю мнения окружающих. И тогда был момент, когда я к ним прислушался", - рассказал Повалий.

Певец также рассказала, как он относится к хейтерам, которые негативно отзывались о нем после ухода с шоу.

"Уже спокойно. Но нужно было выдержать огромную дозу негатива, чтобы научится внутренне улыбаться и мысленно желать своим критикам здоровья и счастья. Всем советую не принимать чужие мнения близко к сердцу. Даже слова друзей и родных людей. Ведь часто именно их высказывания ранят больнее, чем мнения со стороны. Но так они учат нас быть сильнее", - добавил артист.

Напомним, в шоу "Голос країни-8" Денис — сын известной украинской певицы Таисии Повалий — пел в составе трио "Nude Voices". Но во время репетиции с тренером коллектива Тиной Кароль со скандалом покинул проект.