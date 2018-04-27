"Королева силикона": Ани Лорак жестко раскритиковали за фото в купальнике

Известную украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали за неудачный выбор белого купальника, в котором, как считают поклонники, ее грудь выглядит неестественно.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, меньше чем за сутки он набрал почти 100 тысяч лайков и около тысячи комментариев.

"Я люблю Грецию! Потрясающее место!", - подписала снимок Лорак.

Поклонники артистки не оценили ее наряд, и принялись критиковать и купальник, и физическую форму артистки. Кто-то даже заподозрил, что над фигурой Лорак поработали пластические хирурги.

"Купальник ужас! Хотя я вами всегда восхищаюсь", "Вторая Волочкова", "Лифчик все портит", "Что за фото, худеть надо, лифчик гавно, как и фото и сама", "Точно королева силикона", "Да, пластический хирург знает свое дело", - возмущались подписчики.

Другим же фото Лорак в купальнике понравилось, и они расхвалили ее подтянутую фигуру.

"Шикарная Дива", "Какая сочная", "Божественная Лорак!", "Какая же вы стройненькая....просто прелесть!", "Какие же длинные ноги", - восхищались фигурой фанаты.

Ранее Ани Лорак сверкнула грудью в белом платье.