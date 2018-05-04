Слава из "НеАнгелов" показала соблазнительную фигуру в купальнике

Певица похвасталась своими формами.
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая отправилась на отдых в Турцию, поделилась с подписчиками снимками своей подтянутой фигуры.
На своей странице в Instagram звезда поделилась фотографиями, на которых она позирует в купальнике.
Певица решила акцентировать внимание на своей попе – купальник безупречно сел на ягодицы артистки.
Поклонники также расхвалили Славу за такие фото, и отметили, что, как для мамы двух деток, она выглядит безупречно.
"Нереальная красотка!", "Роскошно!", "Афродита", "Слава огонь!", - восхищались юзеры.
Ранее Слава из "НеАнгелов" похвасталась пятой точкой.