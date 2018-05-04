"37 недель". Анна Курникова похвасталась снимком округлившегося животика

Снимок российской теннисистки в соцсети собрал более 100 тысяч лайков.
Российская теннисистка Анна Курникова выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена во время беременности.
Снимок спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал более 120 тысяч лайков.
На фото Курникова запечатлена в черной майке, которая подчеркнула немаленький округлившийся животик.
"37 weeks (37 недель — Ред.)", — подписала снимок теннисистка.
Ранее СМИ узнали, что 16 декабря 2017 года Анна Курникова родила от своего гражданского мужа — испанского певца Энрике Иглесиаса — близнецов. Пара вместе с 2001-го, фото их детей можно посмотреть здесь.