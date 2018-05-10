Евровидение-2018: Melovin прошел в финал конкурса

10 мая во втором полуфинале Евровидения-2018 в столице Португалии, Лиссабоне, выступил представитель от Украины Melovin с песней "Under The Ladder". По результатам голосования, артист прошел в финал конкурса.

Номер артиста начался с его появления из рояля, который, по словам западных СМИ, напоминает гроб. Поэтому Melovin прозвали "молодым Дракулой".

Сам артист ранее прокомментировал подобную ассоциацию.

"Это совсем не гроб, но наша фантазия помогает нам для себя придумывать то, что это может быть. Это история музыканта, который начинает свой путь именно с игры на фортепиано. Я очень хотел показать рождение. Как я родился из музыки, как я иду своей дорогой, не обращая внимание на то, что говорят. А это было в моей жизни. Мне кажется, это просто история про меня, красивая история про меня. Это не гроб, но вариант очень хороший", - отметил исполнитель.

Далее артист спустился вниз по лестнице. В конце номера Melovin играл на рояле, а в это время лестница под исполнителем по движению его руки загорелась.

Также ведущие открыли линии для голосования. В отличие от первого полуфинала, украинцы смогут голосовать за любого из участников второго полуфинала, кроме украинского конкурсанта Melovin. За песню, которая вам понравится, мы можете отдать голос до 20 раз.