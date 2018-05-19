Слава из "НеАнгелов" поделилась фото в полотенце, которое привело в замешательство ее фанатов

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с подписчиками фото, которое удивило ее поклонников.

На своей странице в Instagram Слава выложила снимок, на котором позирует завернутая в полотенце, и в черных ботинках. Таким нестандартным фото она решила сопроводить пост о критике от ее подписчиков, и возможности "быть собой".

"Итак, размышления на тему быть собой. У нас же здесь с вами отличная площадка для поболтать, понять, иногда простить. Так вот, я же читаю тысячи комментариев и так, порой, удивительно как думают люди. Ну почему вы, уважаемые, решили, что если я сделала крем для тирамису жидкий, и не добавила сливки 30% это неправильно и не вкусно? Почему, если я надела то, что нравится мне - это безвкусица? Или если волосы, пусть даже в парике, белого цвета похожа на всех кого угодно, но не на себя в блонде? Понимаю, что индивидуальность, конечно, может кого-то раздражать, мол выскочка, "не красиво", "не принято", "не ...". А ведь этих не миллион!", - отметила певица.

Она добавила, что быть собой для нее это большое счастье и большое испытание одновременно, ведь не соответствовать чьим-то ожиданиям, и в первую очередь слушать себя - это храбрость.

"Люблю фразу: позволять себе быть собой, а другим - другими) Давайте выходить из стереотипов, давайте расширять кругозор, давайте учиться слышать других и знать, что есть не только ваше мнение) и в случае, когда оно не совпадает с не вашим - это не конец света, а всего лишь альтернативная точка зрения, мира в душе и шалости снаружи", - поделилась с фанатами певица.

Ранее фанаты жестко раскритиковали новое фото Славы из "НеАнгелов".