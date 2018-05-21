Ани Лорак похвасталась фото с самым поэтичным миллиардером и другом Путина

Известная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, похвасталась фото графиями с поэтом и другом Путина Михаилом Гуцериевым.

Снимками с помпезного концертного вечера в честь 60-летия поэта Лорак поделилась на своей странице в Instagram. Певица позировала в объятиях Гуцериева и Киркорова.

"Какой же прекрасный и теплый вечер был вчера ..С днем рождения дорогой Михаил Гуцериев! Спасибо за праздник!", - подписала фото Лорак.

Однако не все поклонники Лорак разделили ее восхищение, одни отметили, что певица внешне выглядит неважно, другие же возмутились тем, что артистка не навещает родную Украину.

"Так постарела сильно Лорак!", "Разочаровала меня Ани Лорак…Предала Украину", "Сколько на Филиппе макияжа, больше чем на Ани Лорак", - писали юзеры.

Ранее Повалий и Лорак похвастались праздником в Кремле.