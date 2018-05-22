Слава из "НеАнгелов" похвасталась снимками с известным российским певцом

Фото, опубликованные исполнительницей в соцсети, собрали десятки тысяч лайков.
Снимки были сделаны в Германии, за день они собрали более 38 тысяч лайков, говорится на странице артистки в Instagram.
"Рыжая коалиция… Мое поколение точно поставит лайк… @apollonov_ag (я выросла на твоих песнях)… ну, ты понял", — подписала фото исполнительница.
Напомним, в апреле стало известно, что Слава Каминская снова обновила образ — перекрасилась. Артистка покрасила волосы в персиковый цвет, посмотреть ее фото с обновленной прической можно здесь.