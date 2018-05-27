"На трансвестита похожа": Ольга Бузова шокировала фанатов эпатажным нарядом на вручении премии

Российская певица Ольга Бузова появилась на вручении музыкальной премии RU.TV, которая состоялась в Москве, в странном наряде.

На снимках, которые певица опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в На голове – золотая шляпка в виде медузы Горгоны. На плечах – золотые защитные пластины, на груди – лиф в виде осколков зеркала. Золотые чулки с прорезями, фиолетовое боди, открывающее пятую точку. Ну и конский хвост, прикрывающий попу.

"Школа Киркорова. Не хватает перьев", "Под Гагу косит, только ей очень далеко до нее", "Ужас какой! На трансвестита похожа", "Таких чучел давно не было) преемница Жанны Агузаровой", "Просроченная Леди Гага", - возмущались юзеры.

К слову, не только нарядом Бузова отличилась на премии – организаторы решили отметить плодотворную работу артистки в юмористической форме. Певица удостоилась премии "Ольга Бузова года". Она вышла на сцену, и долго благодарила публику, и ведущие, среди которых была Анна Седокова, перебивали Олю и отпускали язвительные комментарии в ее адрес.

Она обиделась на ведущих, и обратилась к Киркорову.

"Филипп, если я выиграю, забери "самовары", дома мне отдашь, я ведь только тебе могу их доверить", - сказала певица.

Затем Бузова решила уйти со сцены, и попросила Киркорова взять себя "на ручки".

"Я давно на ручках не лежала! Неужели вам, мужчинам, не хочется взять меня на ручки?!" – спросила недоумевающая звезда.

Со сцены артистка спустилась в объятиях Киркорова.

Ранее фанаты возмутились пошлому образу Ольги Бузовой.