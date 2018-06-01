"Сдала старушка": фанаты жестко разнесли новое фото Ани Лорак в купальнике

В Сети появился снимок популярной украинской певицы Ани Лорак со сьемок ее нового клипа "Сумасшедшая".

На фото, которое на своей странице в Instagram выложил журнал Viva!, Лорак позирует в обтягивающем белом купальнике с ярким макияжем и в стильных черных солнцезащитных очках.

"Один из девяти нарядов в новом клипе Ани Лорак на песню #Сумасшедшая. Hot или too much?", - спросили у подписчиков журнала.

На певицу обрушилась волна возмущения, ее обвиняют в том, что она переусердствовала с пластическими операциями.

"Чем старше, тем более оголенная. Слишком много пластической хирургии", "Есть такое красивое слово - Хвойда! Оно придумано для Лорак!", "Скоро голая будет сниматься", "Грудь надутая!", "Сдала старушка. От той бывшей красотки не осталось ничего, а ей еще и 40 нет", - возмущались подписчики.

Ранее Ани Лорак выпустила новый клип, во время которого чуть не погибла.