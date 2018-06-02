"Ужасно стала выглядеть": фанаты разнесли селфи Натальи Могилевской

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская выложила в Сеть селфи, которое жестко раскритиковали подписчики.

Снимок 42-летняя исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. Под фото она поделилась впечатлениями от новой книги.

"Антарова "Две жизни". Читаю в восторге. Не спешу, вдумываюсь, чувствую, все время на каком-то подъеме", - написала певица.

На фото исполнительница смотрит в камеру, она запечатлена с ярким вечерним макияжем, который прибавил ей лет, считают подписчики.

"Фото неудачное", "Страшко", "Жалко нету дизлайка, я бы поставил", "Постарела конечно", "Ужасно стала выглядеть", "Страшилище", - критиковали подписчики.

Ранее Наталья Могилевская позировала без макияжа.