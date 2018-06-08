"Клевый лук". Анастасия Волочкова похвасталась снимком с известным юмористом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию с известным юмористом Владимиром Винокуром.

Фото было сделано во время съемок на телеканале "Россия", говорится на странице артистки в Instagram.

"Приятная встреча… Владимир Винокур… всегда на позитиве!", — подписала снимок балерина.

Фото Волочковой похвалили ряд интернет-пользователей. "Клевый лук", — считает annalovely_slepyx. "Очень красиво, стильная деловая дама, так и надо", — написала vanesa_1984.ru. "Первый раз одеты хорошо!!!", — подчеркнула natalohka5.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что ей с дочерью Ариадной подарили "нереально крутого коня". По словам балерины, животное имеет кличку Зорро.