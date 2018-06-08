"Спасибо, я кончил". В Сети высмеяли песню Малинина, посвященную ЧМ-2018 в России: видео

Накануне ЧМ по футболу в РФ популярный ранее российский певец Александр Малинин записал неоднозначную песню, посвященную предстоящему мундиалю.

Отметим, что за основу была взята песня "Moskau", которую в то время исполняла группа "Dschinghis Khan". При этом новоявленный хит Малинин записал вместе со своей дочерью Устиньей.

При этом пользователи Сети не оценили "шедевр" Малинина и раскритиковали саму песню и клип.

"Стыдобища. Расскажите этому престарелому Кену и вокзальной Барби, что 80е закончились ещё в прошлом веке", — отметила .

"Еще одна причина, ненавидеть футбол...", — пишет .

"Ну - какой футбол, такая и песня. Уо-хо-хо-хо-хо!", — иронизирует .

"Малинина как вроде с того света вытащили для этого ролика", — ерничает .

"Полный капец! Джек Воробей вприсядку в паре с барышней с окружной", — откровенно издевается .

"Диагноз ясен, мелодию спи...ли , футболисты кривоногие , деньги потрачены впустую", — подметил .

"Спасибо, я кончил", — добавил .

Напомним, ранее Верховная Рада не проголосовала за запрет показа ЧМ-2018 в Украине.