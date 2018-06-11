"Ужасный макияж". Ани Лорак поделилась снимком в блестящем длинном платье

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в блестящем длинном платье.

Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram, за 15 часов он собрал более 60 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ужасный макияж", — отметила maiia9796.

"Кошмар((Ани Лорак, что с вами? Как-то выглядите старше своих лет!!!", — написала alinagatylo. "Ани ооочень красивая здесь", — считает kateryna_safronova_wo.

Ранее Ани Лорак рассказывала, что на греческом острове Крит во время съемок клипа на песню "Сумасшедшая" она едва не погибла в аварии. Узнать больше об инциденте можно здесь.