"У меня все шикарно": Лобода рассказала об отце ребенка и поделилась планами на будущее

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, призналась, что задумывается еще об одном ребенке.

Она рассказала, что когда узнала, что ждет девочку, решила, что будет рожать и третий раз – певица очень хочет мальчика. Об этом она рассказала в интервью российскому изданию "Московский комсомолец".

"Поначалу, конечно, очень хотела мальчика, когда узнала, что беременна. Но вся семья у меня сильно хотела девочку. Моя доченька требовала: мама, только сестричку хочу! И, когда мы узнали, что у нас все-таки будет сестричка, счастья было много, я с этой мыслью свыклась за неделю и решила, что мальчик будет после. Успеем еще!", - пообещала певица.

Она также призналась, что роды прошли за 5 часов, и были легче, чем первые.

"Очень легко родила. В Америке рожать мне было очень хорошо. Не знаю, может в силу того, что к этой (второй) беременности я относилась более спокойно... Потому что первый ребенок – это, конечно, очень большой страх всегда. Боязнь пошевелиться вправо-влево…", - поделилась артистка.

К слову, Лобода уже спустя две недели после родов посетила вручение российской премии "Муз-ТВ", которая состоялась в столице РФ, где "светила" жестко сжатой корсетом грудью.

"Я оставила все, что нужно, на неделю вперед, хотя прилетела всего на два дня. Свое грудное молоко. Я – фанатичная мама, для меня принципиально важно кормить грудным молоком", - добавила Лобода.

Также Лобода призналась, что уже сняла документальное кино, "запаслась" хитами на полтора года, и сейчас попытается искать счастья в США.

"У меня есть цель быть артистом номером один очень долгое время, и, может, не только в одной или двух странах, а идти и дальше. Поэтому я усердно учу английский язык, общаюсь с правильными людьми, ищем менеджеров. Может, что-то и получится", - рассказала певица.

На вопрос журналиста, рассекретит ли она личность отца своего второго ребенка, Лобода ответила лаконично.

"Когда-нибудь… когда-нибудь…У меня все шикарно!", - ответила певица.

Ранее Лобода побывала на вручении музыкальной премии в РФ.