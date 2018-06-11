"Бузову слушаю, у Бузовой кушаю": открытие ресторана певицы вызвало давку и парализовало движение

Российская певица Ольга Бузова открыла свой ресторан BuzFood в Москве. Посетители, пытаясь попасть в заведение, устроили давку и парализовали движение машин по улице, где находится ресторан артистки.

Видео с открытия опубликовано на YouTube и на странице Бузовой в Instagram. Как видно в ролике, люди плотно собрались у входа в ресторан, а охранники сцепились за руки, пытаясь сдержать наплыв толпы.

Перед тем, как официально разрезать ленточку, Бузова подарила поклонникам мини-концерт. Судя по реакции артистки, она не ожидала увидеть такое количество желающих посетить ее ресторан.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Июн 2018 в 5:55 PDT

По словам артистки, в первые несколько часов после открытия, в ее заведение успели накормить бесплатно более 3 тысяч посетителей. Возможно, бесплатной раздачей еды и вызван такой ажиотаж.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Июн 2018 в 8:47 PDT

Ранее поклонники заметили интимную особенность Бузовой на фото в купальнике.