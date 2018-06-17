Жена брата министра инфраструктуры Омеляна рассказала, где будет рожать

Жена брата министра инфраструктуры Владимира Омеляна и известная украинская актриса Алена Мусиенко, которая вышла замуж за Максима Омеляна в августе 2017 года, намерена родить будущего малыша в Киеве.

Как сообщает lux.fm, 24-летняя знаменитость узнала о своем интересном положении во время отдыха с супругом в Альпах.

"Это произошло в австрийских Альпах зимой. Мы много катались на лыжах и ни о чем не подозревали! Содействовал, наверное, горный климат. Для нас с мужем это был очень приятный сюрприз!", - поделилась актриса.

По словам Мусиенко, которая сейчас находится на шестом месяце беременности, она хочет, чтобы на родах в Киеве присутствовали самые близкие люди.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян у себя в Facebook разместил объяснение, как же так вышло, что его супруга рожала в США, а не в Украине. По словам чиновника, за роды в американской клинике платить им не пришлось.

Позже американский журналист украинского происхождения подвергла критике заявления Омеляна о бесплатных родах в США, заявив, что министр нарушил закон.